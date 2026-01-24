Tegola Neres, stagione finita? Il brasiliano va verso l'operazione chirurgica

Continuano a fioccare brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte: come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, David Neres, di rientro dall’Inghilterra, è in attesa di una definizione più precisa del suo infortunio alla caviglia sinistra per capire quale strada possa essere la migliore. Non è ancora certo ma sia in caso di intervento, sia in caso di recupero conservativo, David Neres resterà fuori per un bel po’ di tempo.

Il fantasista brasiliano, che aveva svoltato la stagione del Napoli, è orientato a sottoporsi a una operazione. Chiaramente di fronte ad un intervento, il resto della stagione sarebbe compromesso. Dichiarazioni ufficiali da parte del Napoli non ci sono state. Il calciatore è in attesa di una diagnosi completa ma ha già sentito personalmente specialisti che potrebbero fare al caso suo tra Germania, Inghilterra appunto e anche Belgio.