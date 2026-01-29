Si scalda Sulemana! Rai: oggi call tra Napoli e Atalanta, ora è la priorità

Il nome nuovo del Napoli per l'attacco è quello di Kamaldeen Sulemana, classe 2002 in forza all'Atalanta. Ed è già il nome più caldo. Già, perché nella giornata di oggi è prevista una call tra le due società per provare a imbastire l'operazione.

Le ultime arrivano direttamente da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Rai News 24: "News dal calciomercato di Milano. In giornata call tra Napoli e Atalanta. Il Napoli vuole Sulemana a tutti i costi. Per la dirigenza azzurra il calciatore è una priorità di mercato".