Ultim'ora Sulemana-Napoli, non c’è accordo sulla formula! Rai: occhio alla Premier e al futuro di Lookman

Kamaldeen Sulemana è il nome in cima alla lista del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Nel primo pomeriggio si è tenuta una call tra il club azzurro e l’Atalanta, da poco conclusa, durante la quale il Napoli ha ribadito la propria proposta: prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Al momento, però, la posizione del club bergamasco resta diversa: come riferito da Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, l’Atalanta chiede un obbligo di riscatto senza condizioni.

Sul classe 2002 ghanese resta vigile anche la Roma, che dovrebbe tornare alla carica nella giornata di domani ma difficilmente potrà spingersi oltre l’offerta del Napoli. Nelle ultime ore, inoltre, dall’entourage del giocatore filtra l’arrivo di due proposte dalla Premier League. Sulemana guarda con interesse alla destinazione Napoli, ma la decisione finale dell’Atalanta è legata anche al futuro di Ademola Lookman, per il quale è arrivata un’offerta ufficiale da 30 milioni di euro da parte del Fenerbahce. Se i Percassi dovessero cedere il nigeriano, difficilmente lascerebbero partire anche Sulemana. In quel caso il Napoli sarebbe costretto a valutare alternative, con Alisson Santos dello Sporting Lisbona in cima alla lista. Per il ruolo di quinto di centrocampo restano invece in considerazione Juanlu Sanchez del Siviglia ed Emil Holm del Bologna, mentre vengono smentite le voci su Schade del Brentford.