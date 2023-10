CdS - Conte, lo stipendio al Tottenham era da circa 8,5 mln di euro netti

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport la cifra percepita dal tecnico sarebbe più bassa di quella diffusa nelle scorse ore.





"De Laurentiis ha deciso, è pronto a cambiare per uno come lui e ad investire, fermo restando la necessità di un punto d’incontro sugli anni e l’ingaggio (l’ultimo stipendio in Premier era da circa 8,5 milioni di euro netti). Ora tocca a Conte dare una risposta: nel momento stesso in cui accetterà, se accetterà, sarà il nuovo allenatore del Napoli. La tentazione e l’ambizione di guidare i campioni d’Italia e restituire colore allo scudetto, alla squadra e al Maradona è forte".