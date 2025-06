Meret, oggi può essere il giorno dell'annuncio tanto atteso

vedi letture

Ogni giorno è quello buono, a partire da oggi, per l’annuncio del rinnovo di contratto di Alex Meret. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Esattamente tra una settimana scadrà il suo attuale contratto ma non ci saranno brividi o sorprese. Avanti insieme. L’accordo per il prolungamento è stato raggiunto da diverse settimane e ora manca solo la firma e l’ufficialità che arriverà molto presto.

È questa la settimana di Meret, il portiere protagonista dei due scudetti vinti che si prenota per altri trofei e altri successi con la maglia del Napoli. La società non ha mai avuto dubbi e anche il giocatore ha sempre avuto una priorità: restare al Napoli. La trattativa è stata intensa ma alla fine l’accordo era stato raggiunto. Il resto è stata tempistica, dettagli da limare e ogni altro aspetto burocratico ormai superato. Non resta che aspettare l’annuncio. Firmerà fino al 2027. Altri due anni al Napoli dopo aver già legato il suo nome al club dal 2018.