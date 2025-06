Milinkovic-Savic e la proposta del Napoli: rateizzare la clausola

Il Napoli ha comunicato al Torino la volontà di non versare i 19,5 milioni previsti per la clausola rescissoria di Vanja Milinkovic-Savic in un’unica soluzione. Dei 19,5 milioni, 16,5 finirebbero al club granata e 3 milioni sarebbero destinati ai contributi di solidarietà. Secondo Tuttosport, gli azzurri avrebbero proposto una rateizzazione, ma il Torino ha ribadito il proprio no: la clausola va pagata interamente e in un’unica tranche.

Inoltre, il club granata resta irremovibile: Milinkovic-Savic partirà solo a fronte del pagamento integrale della clausola. Sul tavolo, anche l’ipotesi di inserire nell’operazione il prestito con diritto di riscatto dell'esterno Ciryl Ngonge, profilo gradito al tecnico Marco Baroni, che lo ha già allenato ai tempi del Verona.