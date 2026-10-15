Mille tifosi azzurri al Penzo: previsto tributo a Juan Jesus e Mazzocchi

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La trasferta a Venezia sarà anche l'occasione per ritrovare due protagonisti dei recenti successi azzurri: Juan Jesus e Pasquale Mazzocchi. Entrambi trasferitisi al Venezia durante il mercato estivo, hanno contribuito alle conquiste degli scudetti del 2023 e del 2025 e della Supercoppa italiana. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Venezia-Napoli: previsto anche un tributo a Juan Jesus e Mazzocchi

Per i due ex, dunque, si preannuncia un'accoglienza speciale da parte dei mille napoletani presenti al Penzo. Un appuntamento dal forte valore emotivo, oltre che sportivo, con il Napoli chiamato a reagire immediatamente dopo la delusione europea.