Osimhen sulle orme di Drogba: a 24 anni Didier si era fermato a 21 gol

Per ora è dietro, e di parecchio, ma Victor Osimhen può davvero raggiungere i numeri del suo idolo Didier Drogba. Lo scrive il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per ora è dietro, e di parecchio, ma Victor Osimhen può davvero raggiungere i numeri del suo idolo Didier Drogba. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Perlomeno è coerente, l’ha detto dal primo giorno, da quando non era ancora diventato Osimhen che voleva essere Drogba: calcisticamente bello come lui, possente alla sua maniera, decisivo in quel modo lì, assai artistico o anche potente. Insomma, un attaccante capace di dominare il tempo. «Ci spero e so cosa resta da fare». Intanto, e gli è noto, ridurre quella forbice che va dai suoi 91 gol ai 305 di DD: sembrano tanti, anzi lo sono, paiono un’enormità, ma adesso che Osimhen si è messo a segnare come il suo idolo, lo spazio si restringe.