Lookman, il motivo che ha spinto il Napoli ad uscire di scena

Ademola Lookman ha scelto l’Inter: il Napoli si chiama fuori dalla corsa. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non ci sono più margini di trattativa tra Ademola Lookman e il Napoli, con l’esterno offensivo che ha scelto l’Inter come prossima destinazione, lasciando intendere di non essere interessato ad altre destinazioni.

“A favore della società interista gioca la volontà del nigeriano, desideroso solo e soltanto di sbarcare a Milano come dimostra anche l’uscita di scena del Napoli, dopo aver sondato il terreno con l’entourage del giocatore e aver capito che non sussistono margini di manovra” spiega il quotidiano in edicola. Ora, bisognerà capire se l'Inter riuscirà a trovare l'intersa con l'Atalanta.