Il monito di Repubblica: "Napoli è cantiere aperto, più realismo e meno euforia"

Il Napoli è un cantiere e deve proseguire a testa bassa il suo percorso di costruzione, con l’obiettivo di migliorare l’organico.

Più realismo e meno eccessi di euforia: questo il monito dell’edizione odierna di Repubblica invita a ridimensionare gli entusiasmi e ad adottare uno sguardo più lucido sulla situazione in casa Napoli: "Più realismo e meno eccessi di euforia, insomma, che avevano viceversa caratterizzato l'incontro di domenica sera in piazza tra i fedelissimi presenti in Trentino e 4 giocatori: Di Lorenzo, Spinazzola, Buongiorno e Juan Jesus. Pure loro si erano fatti prendere un po’ la mano con qualche risposta ad effetto e cullare dall’idea di alzare automaticamente l’asticella.

Il Napoli è un cantiere e deve proseguire a testa bassa il suo percorso di costruzione, con l’obiettivo di migliorare l’organico. Non inganni lo scudetto vinto. La rosa era incompleta nella scorsa stagione – nonostante il sofferto e meritato trionfo finale – e lo si capisce dai tantissimi interventi del club sul mercato: indispensabili per potenziare il gruppo qualitativamente e numericamente. Per questo era impensabile che potessero ripartire a razzo."