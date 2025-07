De Bruyne, Cds sul debutto: "Non ha brillato, ha bisogno della gamba"

"Re Kev non ha brillato, la condizione è quella che è, ma ha dialogato molto con Noa e gli altri compagni, e soprattutto ci ha provato a ripetizione: tre conclusioni e un assist a Lang. Qualità indiscutibile, ma anche i fuoriclasse hanno bisogno del supporto della gamba" scrive il Corriere dello Sport commentando l'esordio in maglia azzurra, seppur in amichevole, di Kevin De Bruyne.

Il quotidiano commenta così la prima uscita degli azzurri, ko 2-0 a Dimaro contro l'Arezzo: "Senza l'affaticato McTominay e gli infortunati Politano, Buongiorno e Gilmour, Conte disegna un 4-3-3 nel primo tempo e un 4-2-3-1 nel secondo. Cambiando tutti. In campo, dall'inizio, ci sono quattro dei cinque nuovi acquisti: Lang, sfrontato e brioso per una mezzoretta buona, con lavoro difensivo a coté; Marianucci, positivo; Lucca, per struttura inevitabilmente in sofferenza, di questi tempi, nonostante il sacrificio; e De Bruyne".