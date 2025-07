ADL premiato dal comune di Lacco Ameno: pronta la cittadinanza onoraria

Nuovo riconoscimento in arrivo per il presidente del Napoli,Aurelio De Laurentiis. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Comune di Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia, è pronto a conferire al patron partenopeo la cittadinanza onoraria. L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco Giacomo Pascale, che ha spiegato le motivazioni dietro la decisione:

"Lacco Ameno ha inteso manifestare al presidente De Laurentiis i sentimenti di stima, gratitudine e riconoscenza della comunità locale per la partecipazione, la disponibilità e la promozione – diretta e indiretta – del nostro territorio comunale e dell’intera isola. Inoltre, per aver raggiunto risultati sportivi di prestigio che hanno rilanciato l’immagine positiva dell’area partenopea a livello internazionale". La cerimonia di conferimento è attualmente in fase di organizzazione e dovrebbe svolgersi a breve.