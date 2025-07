Miretti pista concreta: col suo arrivo partirebbe un azzurro in mediana

Il Napoli guarda in casa Juventus per rinforzare la mediana: l’ultima idea porta il nome di Fabio Miretti, giovane centrocampista bianconero. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, secondo cui il classe 2003 sarebbe l’opzione più concreta per completare il reparto a disposizione di Antonio Conte.

Il costo dell’operazione si aggirerebbe tra i 10 e i 12 milioni di euro. Prima però, il club azzurro valuterà con attenzione le prestazioni di Vergara, protagonista positivo nell’amichevole contro l’Arezzo. Il Napoli infatti sta seguendo con interesse il suo percorso di crescita. Qualora si decidesse di affondare il colpo per Miretti, Vergara dovrebbe partire in prestito in Serie A per accumulare minuti ed esperienza.