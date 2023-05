"Resta il gelo con il presidente: 'Ho dato tutto per il Napoli'".

Nell'edizione odierna Il Mattino riporta in prima pagina le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa in vista di Napoli-Inter: "Non è vero che aspetto altri club". Il quotidiano napoletano scrive: "Resta il gelo con il presidente: 'Ho dato tutto per il Napoli'".