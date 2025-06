Vergogna Italia, Cds: "E' inaccettabile! Non si può giocare così male"

Non si può giocare così male, è il titolo del fondo del Corriere dello Sport, a firma di Alberto Polverosi in cui si sottolinea che rispetto alla Spagna agli Europei, quando ci presero a pallonate, stavolta l’avversario era forte, ma è l'Italia che l'ha trasformato in un’altra Spagna. Sì, il talento di Nusa, ma poi ci ha sepolto - si legge - con una furia e una rabbia che noi invece non siamo mai riusciti a esprimere.

Zero tiri in porta per l’Italia e dietro un disastro senza fine. Focus anche sugli interisti, in tremende condizioni fisiche e morali, che hanno rivissuto la notte di Monaco: "Tre a zero al 45', senza la minima reazione, senza capirci qualcosa. Si può giocare male, ma non si può giocare così male. Si può perdere in Norvegia (era già successo), ma non si può perdere in questo modo. Questa sottomissione fisica, tecnica, tattica, atletica, caratteriale, non è solo eccessiva, è inaccettabile", scrive il quotidiano sportivo.