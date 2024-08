Foto In campo Osimhen: il nigeriano entra con il secondo gruppo!

vedi letture

La seconda parte dei calciatori vede la presenza di Victor Osimhen!

Nella prima delle due sessioni in programma quest'oggi, Antonio Conte ha diviso il gruppo squadra in 2: la seconda parte dei calciatori vede la presenza di Victor Osimhen! Il nigeriano è regolarmente in campo e sta svolgendo lavoro atletico con tutto il gruppo. Resta da scoprire il futuro del top player azzurro, pronto a salutare Napoli da un momento all'altro! Di seguito la foto dei nostri inviati: