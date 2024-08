Foto Olivera subito in campo con la squadra: con lui ritorna un altro azzurro

vedi letture

Mathías Olivera è tornato a disposizione del Napoli e ha raggiunto la squadra nel ritiro di Castel di Sangro: l'uruguaiano, dopo l'esperienza in Copa America con la sua nazionale, verrà immediatamente valutato dal mister Conte per comprenderne la sua posizione in campo. Saluti ai tifosi e primi scatti per lui, presente anche Coli Saco rientrato dalle Olimpiadi dove con il suo Mali non ha superato la fase ai gironi. Di seguito le foto dai nostri inviati: