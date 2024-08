Prime prove per Olivera: Conte lo schiera esterno a sinistra

Mathías Olivera è sbarcato oggi al ritiro di Castel di Sangro dopo le vacanze estive e la finale 3/4 posto disputata con il suo Uruguay in Copa America: dopo una sessione mattutina di soli scatti, il 26enne ha partecipato attivamente alla seconda sessione giocando l'intera partitella tra blu e verdi. Conte per la prima volta lo ha schierato esterno di centrocampo nella squadra dei 'panchinari', scelta chiaramente dovuta alle condizioni fisiche ancora non al top. Nei prossimi 2 allenamenti di domani (penultima giornata di ritiro qui in Abruzzo) si cercherà di capire maggiormente il ruolo e l'utilizzo dell'uruguagio.