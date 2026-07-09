Ufficiale
Accostato al Napoli, l'Udinese blinda Davis: accordo e rinnovo fino al 2031
TuttoNapoli.net
Udinese, ufficiale il rinnovo di Keinan Davis: contratto fino al 2031
Keinan Davis continuerà a vestire la maglia dell’Udinese. L’attaccante inglese, accostato in passato anche al Napoli come vice Hojlund, ha rinnovato il proprio contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2031, dopo essere stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione della squadra friulana.
Le prestazioni offerte da Davis hanno superato le aspettative iniziali, convincendo la società a puntare ancora su di lui e a blindarlo con un nuovo accordo a lungo termine. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club ha annunciato il prolungamento con una nota dal tono positivo: “Nuovi capitoli da scrivere insieme a suon di gol: Udinese e Keinan Davis ancora insieme”.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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