Tuttonapoli Napoli fermo, lista strapiena: in 5 a Dimaro sono già fuori, acquisti solo Under!

vedi letture

Ultime calciomercato Napoli, per la lista Serie A ci sono troppi giocatori e qualcuno deve andar via per far spazio ai nuovi

Attenzione alle liste, come detto anche dal ds Manna. Il Napoli ha una rosa che mai è stata così folta e deve prima vendere non solo per motivi economici ma anche perché ad oggi non c'è spazio per nuovi acquisti Over, ovvero giocatori nati il 2003 o prima. Vediamo nel dettaglio la situazione ricordando che la lista Serie A è composta da quattro giocatori del vivaio (se ne presenti meno, perdi chiaramente degli slot, ed il Napoli ha solo Contini e Vergara), quattro italiani e poi diciassette Over. Gli Under invece sono infiniti: quest'anno si considerano tali i giocatori nati dal 2004 in poi. Favasuli ad esempio è un Under e dunque potrebbe arrivare ed essere subito inserito in lista.

Ricordiamo che per giocatori "formati nel club" si fa riferimento a calciatori che tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive. In questo senso ad esempio Obaretin non rientra tra i giocatori del vivaio, ma in quelli Over ed è da considerare quindi già fuori dai piani. In questo momento - escludendo i giocatori già a casa - sarebbero già fuori Obaretin, Folorunsho, Lindstrom, Lang, Giovane. Lucca/Lukaku. Quindi, salvo cessioni di altri big dell'organico, pur convincendo eventualmente non potrebbero restare perchè non c'è slot per loro. Ed in entrata? Ad oggi dunque solo Under 23.

Vivaio Napoli

Contini

Vergara

-

-

Vivaio Italia

Meret

Politano

Spinazzola

Di Lorenzo



Under 22

Marianucci

Rao

Hasa