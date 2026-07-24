Napoli fermo, lista strapiena: in 5 a Dimaro sono già fuori, acquisti solo Under!
Attenzione alle liste, come detto anche dal ds Manna. Il Napoli ha una rosa che mai è stata così folta e deve prima vendere non solo per motivi economici ma anche perché ad oggi non c'è spazio per nuovi acquisti Over, ovvero giocatori nati il 2003 o prima. Vediamo nel dettaglio la situazione ricordando che la lista Serie A è composta da quattro giocatori del vivaio (se ne presenti meno, perdi chiaramente degli slot, ed il Napoli ha solo Contini e Vergara), quattro italiani e poi diciassette Over. Gli Under invece sono infiniti: quest'anno si considerano tali i giocatori nati dal 2004 in poi. Favasuli ad esempio è un Under e dunque potrebbe arrivare ed essere subito inserito in lista.
Ricordiamo che per giocatori "formati nel club" si fa riferimento a calciatori che tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive. In questo senso ad esempio Obaretin non rientra tra i giocatori del vivaio, ma in quelli Over ed è da considerare quindi già fuori dai piani. In questo momento - escludendo i giocatori già a casa - sarebbero già fuori Obaretin, Folorunsho, Lindstrom, Lang, Giovane. Lucca/Lukaku. Quindi, salvo cessioni di altri big dell'organico, pur convincendo eventualmente non potrebbero restare perchè non c'è slot per loro. Ed in entrata? Ad oggi dunque solo Under 23.
Vivaio Napoli
Contini
Vergara
-
-
Vivaio Italia
Meret
Politano
Spinazzola
Di Lorenzo
Under 22
Marianucci
Rao
Hasa
Over 22
Milinkovic-Savic
Beukema
Rrahmani
Mazzocchi
Buongiorno
Olivera
Gutierrez
Rafa Marin
Gilmour
Lobotka
De Bruyne
Anguissa
McTominay
Neres
Alisson
Lukaku/Lucca
Hojlund
--------- Giocatori fuori lista -------
Obaretin
Folorunsho
Lindstrom
Lang
Giovane
Lucca/Lukaku
Serie A Enilive 2026-2027
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