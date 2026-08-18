Favasuli: "Napoli, che sogno! Sarebbe pazzesco fare come Di Lorenzo. Su Allegri..."

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Costantino Favasuli è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore è atteso oggi per le consuete visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto con il club azzurro e dell'inizio della sua nuova avventura. Il giovane calciatore, intervistato dal Corriere dello Sport, ha raccontato tutta la propria emozione per il trasferimento al Napoli, soffermandosi anche sulla possibilità di lavorare con Massimiliano Allegri e di crescere al fianco del capitano Giovanni Di Lorenzo: “Sto realizzando il mio sogno. Non vedo l’ora, se Dio vorrà. Tutto questo mi sembra incredibile. Se con Allegri ho già parlato? Non ancora, ma sono impaziente. Da uno come lui posso solo imparare, penso che quello che ha fatto nel mondo del calcio sia sotto gli occhi di tutti. Io devo solo mettermi a disposizione e farmi trovare pronto.

L'esempio Di Lorenzo

Di Lorenzo è un giocatore incredibile e un grandissimo professionista. Con lui posso migliorare tanto, mi basterà guardarlo. È difficilissimo, ma sarebbe pazzesco fare lo stesso percorso, nel Napoli e magari anche in Nazionale visto che ha vinto l’Europeo. Il capitano e Mario, il mio agente, mi hanno fatto una videochiamata dal ritiro. Crescere alle spalle di uno dei migliori terzini d’Europa sarà bellissimo. Noi giovani abbiamo tutti bisogno di crescere. Basta solo farci giocare. Il Napoli può essere d’esempio per tanti altri club”