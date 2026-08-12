Tuttonapoli Napoli-Aris Salonicco, le probabili formazioni: Allegri prova l'11 anti-Genoa

vedi letture

Il precampionato del Napoli di Massimiliano Allegri si avvia alla conclusione e lo fa con l'ultimo, importante test del ritiro di Castel di Sangro: questa sera, mercoledì 12 agosto, alle ore 12 gli azzurri affronteranno l'Aris Salonicco. Si tratta della quinta e ultima amichevole della preparazione estiva. Non contro l'avversario più forte sulla carta, come spesso accaduto, perché del lotto è più dotato tecnicamente il Celta Vigo mentre l'Aris è reduce dal settimo posto nella modesta Super League greca ed ha un valore complessivo di poco meno di 30mln di euro.

L'ultimo test prima di fare sul serio

Per Allegri si tratta dell'ultima occasione per riportare in campo meccanismi e soluzioni tattiche provate in questi giorni, a dieci giorni dal debutto in campionato in programma sabato 22 agosto sul campo del Genoa. Un precampionato che ha messo in evidenza soprattutto le difficoltà in difesa, reparto falcidiato dalle assenze: dopo Buongiorno e Beukema, anche Luca Marianucci si è fermato per un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per circa due mesi, spingendo il club ad accelerare sul mercato per un rinforzo immediato nel reparto arretrato.

Napoli-Aris, le scelte di Allegri

Allegri dovrebbe provare l'undici verso il Genao, dando ancor più minutaggio ai probabili titolari. Tra i pali Meret potrebbe stavolta partire dall'inizio ed in difesa scelte obbligate con Rrahmani e Rafa Marin, la coppia che inizierà anche il campionato, ed i giovani Obaretin e Garofalo in panchina. Ai lati Di Lorenzo a destra e ballottaggio Olivera-Spinazzola col primo favorito per le caratteristiche più difensive. In mediana Anguissa, Lobotka e McTominay, rientrato dopo la botta con il Celta. In attacco Politano, Hojlund ed Alisson Santos.

Dove vedere Napoli-Aris Salonicco in tv e streaming

La partita non sarà trasmessa in chiaro. Gli appassionati potranno seguirla in pay-per-view al costo di 9,99 euro tramite: DAZN (app e sito, anche per chi non è abbonato), Sky Primafila (canale 251, anche via Sky Go e NOW), OneFootball, da app o sito ufficiale. Come sempre potrete seguire gratuitamente la nostra diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net e Radio Tutto Napoli.net