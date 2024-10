Ds Lazio furioso: “Pugno di Douglas Luiz prima del gol! Chi era al VAR va fermato!”

Il ds della Lazio, Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di Sky degli episodi arbitrali nella sconfitta esterna per 1-0 contro la Juventus,

C'è rabbia per un episodio prima del gol?

"Non si tratta di essere arrabbiati, dobbiamo fare i complimenti ai nostri ragazzi che hanno fatto una gara eccezionale. Tutto il calcio chiede l'uniformità dei giudizi. Douglas Luiz prima del gol dà un pugno a Patric, ma il Var non interviene. Lo stesso Douglas entra a piede a martello su Rovella, ma anche lì il Var non interviene che invece è intervenuto sul rosso a Romagnoli. Episodio che peraltro l'arbitro non poteva vedere. A Firenze abbiamo subito due rigori: se il Var serve, deve servire per tutti e non a senso unico. Di questo passo non si va da nessuna parte. Il Var quest'anno, non soltanto alla Lazio, sta facendo dei grandi danni: non c'è uniformità".

Prosegue: "L'arbitro ha fatto una grandissima partita e non c'entra nulla. La sala Var, che ha minuti per valutare gli episodi, deve spiegare perché non ha rilevato il pugno a Douglas Luiz e invece ha rilevato il rigore contro la Lazio a Firenze".

In chiusura: "Se io sbaglio la campagna acquisti, il presidente mi manda via. Questi signori al Var vanno fermati: dovevano richiamare l'arbitro sul pugno di Douglas e non solo per il fallo di Romagnoli. Lo dico per il calcio, la Lazio si rialzerà e la Juve - a cui faccio i complimenti - non ha bisogno di certi episodi per vincere. Var a chiamata? Confusione su confusione, si innescherebbe un meccanismo tale che la partita durerebbe 2/3 ore. Quando l'arbitro giudica da campo, spesso ci indovina".