Il Como non si ferma più e il Parma torna a cadere (e rischiare?)

vedi letture

Quinta vittoria consecutiva per il Como di Cesc Fabregas che grazie alla rete di Strefezza ha sbancato il Tardini di Parma raggiungendo il decimo posto in classifica. A nulla è valso il forcing finale degli ospiti che non sono riusciti a pareggiare.