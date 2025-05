Ufficiale Inter-Verona, le formazioni ufficiali: maxi turnover di Inzaghi, ne cambia 10

L’Inter a San Siro sfida l’Hellas Verona, a cavallo delle due sfide di Champions League contro il Barcellona. Simone Inzaghi, squalificato (al suo posto in panchina il vice Farris) rivoluziona la sua squadra, con ben dieci cambi rispetto alla formazione vista a Montjuic: resta titolare il solo Bisseck. Turnover anche in porta, con Martinez al posto di Sommer. In attacco c’è Arnautovic con Correa.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Correa, Arnautovic.

Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato).

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr.

Allenatore: Zanetti.