Lecce, Coulibaly: "Meritavamo il pari! Nel 2T creato occasioni contro un grande Napoli"

Lassana Coulibaly, centrocampista del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Commento sulla partita?

“Dovevamo dimostrare il meglio contro una grande squadra, nella seconda parte di gara abbiamo creato buone occasioni. Con queste buone prestazioni possiamo guardare con fiducia al futuro in chiave salvezza”.

Siete consapevoli di cosa serva per salvarsi?

“Siamo consapevoli che serve di più per ottenere punti, oggi non è stato sufficiente e dovremo fare ancora meglio da qui in avanti”.

Con quali compagni di centrocampo riesci a esprimerti al meglio?

“Ci adattiamo all'avversario e al momento della partita, io sono al servizio dei compagni e dell'allenatore, accetto le sue scelte".

Stai giocando in posizione più avanzata?

"Si tratta di una questione tattica, con il Napoli si è creata una situazione simile a quella vista con l'Atalanta".

Avreste meritato qualcosa in più?

"Per quanto visto sul campo avremmo meritato almeno un punto, ma questo è il calcio, non ci resta che continuare a lavorare così e a dare il meglio di noi".