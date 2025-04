Erroraccio di Milinkovic-Savic e super-gol di Elmas: finisce 1-1 tra Torino e Verona

vedi letture

Finisce con un pareggio la sfida tra Torino ed Hellas Verona. Prima il rigore fallito da Adams, poi il vantaggio di Sarr su errore di Milinkovic-Savic ed il gol del pari di Elmas. Nel finale il rosso per Ricci ma è 1-1 il punteggio finale.

Lo spettacolo fornito dalle due squadre all'Olimpico Grande Torino non è certo entusiasmante, quantomeno per quanto riguarda la prima parte della gara. La seconda frazione di gioco sembra ricalcare il copione della prima, ma tra il 62' e il 67' accade più di quanto avvenuto nel resto dei 90 minuti. Il match può sbloccarsi con un rigore fischiato a favore del Torino, fischiato per un fallo di mano in area di Sarr. Dal dischetto, però, Adams si fa parare il tiro da Montipò.

L'attaccante dell'Hellas ci mette poco a riscattarsi, siglando al 64' lo 0-1 approfittando di un erroraccio di Milinkovic-Savic nella gestione del pallone vicino alla porta. Toro dunque nel baratro? Assolutamente no, perché già al 67' trova il pareggio con Elmas che trafigge Montipò cin un gran sinistro su sponda di Vlasic. Ritmi meno folli nel finale match, con il Toro che resiste nonostante il rosso a Ricci. Termina dunque 1-1: un punto che muove la classifica di entrambe, che però speravano nel risultato pieno.