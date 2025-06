Ricordate Traorè? È rinato in Francia e ora può tornare in Italia: ci pensano tre squadre

vedi letture

Possibile ritorno alle origini per Hamed Junior Traore. Secondo quanto riportato dalla testata africana Africafoot, il Sassuolo starebbe seriamente valutando la possibilità di riportare il centrocampista ivoriano in Emilia, dopo l’ottima stagione disputata con la maglia dell’Auxerre.

Il classe 2000, in prestito dal Bournemouth, ha chiuso il campionato di Ligue 1 con 10 reti e 2 assist in 26 presenze, confermandosi uno dei profili più interessanti del panorama africano. Il suo rientro in Inghilterra, previsto a fine stagione, potrebbe però non essere definitivo: la Serie A potrebbe infatti riaprirgli le porte.

Dopo le esperienze con Empoli, Sassuolo e Napoli, per Traoré si prospetta una nuova occasione nel massimo campionato italiano. Il Sassuolo, che lo ha già avuto in rosa per oltre 100 partite, sarebbe particolarmente interessato a riportarlo a casa dopo il ritorno in Serie A. Ma sul talento ivoriano c’è anche il Bologna, pronto a mettere sul piatto la possibilità di giocare la prossima stagione in Europa League.

Non solo: secondo le ultime indiscrezioni, anche l’Atalanta avrebbe chiesto informazioni, pur restando in una fase preliminare. Al momento, però, il Bournemouth non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del giocatore, legato al club inglese da un contratto fino al 2028. Un nuovo prestito non è da escludere, ed è proprio su questa possibilità che si stanno muovendo con concretezza i club italiani interessati. La partita è aperta.