Ferrara: "Inter, la botta Champions pesa. Chivu troverà questa difficoltà"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ciro Ferrara ha espresso il proprio parere sul momento dell'Inter, che dopo la batosta subita in finale di Champions League adesso sarà impegnata nel Mondiale per Club negli Stati Uniti: "Dopo la botta della finale di Champions, Chivu dovrà lavorare molto sulla testa dei giocatori. E non sarà facile dopo così poco tempo. Ma il Mondiale per Club è una novità assoluta, per tutti: è affascinante, ma impronosticabile".

L'ex difensore di Juventus e Napoli ha poi commentato il passaggio all'Al-Hilal di Inzaghi: "Simone ha fatto un ottimo lavoro chiaro che perdere la Champions League fa male e farlo così ancora di più. Non mi stupisce la scelta dell’Arabia, ho quasi 60 anni. Io sarei potuto andare al Chelsea ai tempi di Vialli, ma non fui tentato: giocavo nella Juve e nel campionato migliore e più ricco del mondo".

Chiosa sulla situazione della Nazionale italiana. Gli azzurri, che rischiano di rimanere fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva, saranno guidati da Gennaro Gattuso che prenderà il posto di Luciano Spalletti in panchina: "Mi sarebbe piaciuto Cannavaro. Ma anche Gattuso va benissimo: sono per i giovani, come Scaloni nell’Argentina".