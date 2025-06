Sassuolo primo avversario del Napoli, Grosso: "Mi aspetto tutte partite difficili”

Presente alla Milano Football Week, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato ai cronisti presenti, tra cui TMW: "Abbiamo detto a fine campionato scorso e lo ripetiamo all'inizio di questo. Siamo una società molto seria che ha fatto cose bellissime nel calcio italiano, siamo stati molto bravi a tornare in Serie A. Ora ci aspetta un campionato difficile e cercheremo in tutti modi di rimanere in questa categoria per poi riuscire a progettare sempre un futuro migliore".

Inizio con il Napoli.

"Mi aspetto tutte partite difficili. Sappiamo che entriamo nell'élite del calcio italiano, cercheremo di prepararle al meglio per essere pronti quando le affronteremo".