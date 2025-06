Ufficiale Inter, altro infortunio per Zielinski: l'ex azzurro si ferma pure in nazionale

La Polonia potrebbe fare a meno ancora del suo capitano. Piotr Zielinski, che ha saltato per precauzione l’amichevole contro la Moldavia, è incerto anche per il prossimo incontro di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Finlandia, previsto per martedì. Come riportato da TVPSPORT.PL, la decisione riguardo all'impiego dell'ex centrocampista del Napoli verrà presa poco prima della partita.

In conferenza stampa Jacek Jaroszewski, responsabile dello staff medico della nazionale polacca, ha dichiarato: “Zielinski e Szymański stanno affrontando leggeri infortuni muscolari, ma sufficientemente gravi da mettere in discussione la loro disponibilità per la sfida contro la Finlandia. Domenica si sono allenati in modo individuale con carichi leggeri. Faremo tutto il possibile per garantirne la presenza al ct Michał Probierz.”