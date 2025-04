Ufficiale Inter-Cagliari, le formazioni: Inzaghi rivoluziona la difesa. Davanti Arnautovic-Lautaro

L’Inter torna in campo in campionato dopo il pareggio del Tardini con il Parma. Al Meazza arriva il Cagliari in cerca di punti per la salvezza, mentre i nerazzurri vogliono mettere pressione sul Napoli scappando via in testa almeno fino a lunedì sera. Appuntamento alle 18 a San Siro, arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi opera un discreto turnover, tra le due gare con il Bayern Monaco. Arnautovic affianca Lautaro in attacco, difesa rivoluzionata con Carlos Augusto al posto di Bastoni insieme a Bisseck e De Vrij. Debutto da titolare sulla destra per Zalewski, a centrocampo c’è Frattesi. Davide Nicola presenta novità in difesa: Zappa e Palomino preferiti a Luperto insieme a Mina. Zortea e Augello gli esterni, Coman a supporto di Piccoli in attacco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. All. Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Palomino; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Coman; Piccoli. All. Nicola.