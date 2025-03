Inter, nulla di grave per Lautaro: le ultime sugli infortuni

vedi letture

Arrivano novità in casa Inter, dove erano fissati per la giornata oggi gli esami strumentali per Denzel Dumfries e Lautaro Martinez. Come riporta Sky Sport, nulla di grave per il capitano dell'Inter che ha patito di un semplice risentimento ai flessori già in fase di guarigione.

Lautaro dunque salterà la gara con l'Udinese ma sarà a disposizione già per il periodo a cavallo tra la gara di Coppa Italia contro il Milan e per il Parma. Un po' più seria la situazione legata all'olandese Dumfries che ha accusato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra: un problema che lo costringerà ad uno stop più lungo del compagno.