L'Inter non brilla ma passa con un angolo e la chiude al 90': 2-0 al Como

Termina sul risultato di 2-0 la gara di San Siro tra Inter e Como, posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. I nerazzurri non giocano una partita brillante, ma riescono a spuntarla nella ripresa: a sbloccarla è la rete di testa Carlos Augusto (48esimo) su corner di Calhanoglu, poi la chiude Marcus Thuram (92') nel recupero con un gran gol. La squadra di Inzaghi mette in fila la quarta vittoria consecutiva in campionato e si piazza a -1 dal Napoli secondo e a -3 dall'Atalanta in vetta, ma con il match contro la Fiorentina da recuperare.