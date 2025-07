Il Sassuolo sfiderà il Napoli con un nuovo campo: ora 100% naturale (con varietà dagli USA)

Il Sassuolo ha apportato un'importante novità al Mapei Stadium e dovrebbe presentarla già il prossimo 15 agosto, alla prima giornata di campionato contro il Napoli. L'impianto è stato dotato di un nuovo manto erboso, passando dall'ibrido al 100% naturale. Il nuovo terreno di gioco è stato realizzato dall'azienda Paradello che ha introdotto la varietà di gramigna NorthBridge, creata dalla Oklahoma State University e mai utilizzata in Italia prima d'ora.

Gianni Casini, agronomo del Mapei Stadium, ha parlato a SassuoloNews.net della novità: "Stiamo posando un prato di ultima generazione selezionato negli Stati Uniti dall'Oklahoma State University appositamente per i nostri turni mediterranei. È un prato di ultimissima generazione, il più performante nei periodi estivi, detto Bermuda Grass, fa parte delle Bermuda Grass. Ovviamente è un prato che poi, prima dell'inverno, deve essere lavorato con operazioni di trasemina di essenze che poi mantengono verde e giocabile il nostro prato anche in inverno. Il lavoro finirà entro pochi giorni, poi ci sarà bisogno di riposo e il campo sarà pronto per la prima partita ufficiale del Sassuolo. Sicuramente, il nostro obiettivo è il 15 di agosto presentare il campo nelle migliori condizioni possibili e nei prossimi giorni termineremo l'operazione di riposo del prato e inizieremo con curatutte le operazioni di manutenzione che porteranno il campo ad essere nelle migliori condizioni per il periodo di metà agosto".