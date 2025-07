Juventus, per Osimhen problema costi: se resta Vlahovic scelta tra due 9

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: “Victor Osimhen resta un obiettivo della Juventus. Il problema è relativo ai costi, il giocatore ha una clausola, valida solo per l’estero, che però fissa il prezzo a circa 75mln di euro; ha un ingaggio già molto importante, da 10mln netti a stagione. La Juventus deve decidere cosa fare col suo parco attaccanti, perché l’altro giocatore sul quale la Juve sta lavorando è il parametro zero Jonathan David. Se la Juventus dovesse riuscire a cedere Dusan Vlahovic, che è il grande nodo di quest’estate juventina, potrebbe pensare di acquistare sia David che Osimhen, se non dovesse riuscire a cedere Vlahovic dovrà scegliere.

Su Osimhen in questo momento la Juve sembra più convinta, ma poi sarà anche il mercato a determinare le possibilità di scelta perché ci sono costi e caratteristiche completamente diverse tra i due giocatori, perché David e Osimhen non sono la stessa tipologia di numeri 9. Tutto questo senza sottovalutare che la speranza della Juventus è anche quella di trattenere Kolo Muani. Finora il Psg non ha mai aperto al rinnovo del prestito, lo valuta intorno ai 90mln che è la cifra con la quale è stato acquistato. A parte il costo del cartellino c’è anche uno stipendio importante”.