Milan, il Besiktas si informa su Okafor: l'ex Napoli è in uscita

Il futuro di Noah Okafor è sempre più lontano dal Milan. Dopo il prestito da gennaio in poi al Napoli, l'attaccante svizzero è finito nel mirino del Besiktas, che ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per sondarne la disponibilità al trasferimento. Solo in un secondo momento il club turco affronterà la trattativa formale con il Milan, pronto a cedere l’ex Salisburgo a titolo definitivo. Il Besiktas, che ha appena acquistato Tammy Abraham dalla Roma per 17 milioni di euro, continua così a rinforzare il proprio reparto offensivo. A riferirlo è redazione di MilanNews.it.

Okafor, classe 2000, ha vissuto un percorso professionale ricco di esperienze in ambito europeo. Dopo gli esordi nel Basilea (52 presenze e 7 gol), si è imposto al Red Bull Salisburgo con 34 reti in 110 partite tra il 2020 e il 2023. Il passaggio al Milan nell’estate 2023 aveva acceso buone speranze, ma l’impatto in Serie A è stato limitato: 6 gol in 36 presenze complessive nella prima stagione. Nella seconda annata, tra Milan e Napoli, dove ha giocato 4 partite in azzurro senza segnare. Ora il Besiktas potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi.