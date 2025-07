Inter, la promessa di De Vrij: "L'anno prossimo faremo di tutto per vincere"

Stefan de Vrij fa mea culpa dopo la sconfitta per 2-0 contro il Fluminense che è costata all'Inter l'eliminazione dal Mondiale per Club e la fine della stagione 2024-2025, nella quale i nerazzurri hanno lottato, pur chiudendo senza trofei. Il difensore ha spiegato così il ko ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Non solo sfortuna, ci abbiamo messo anche del nostro. Dovevamo fare molto meglio. Certo, se vai subito in svantaggio diventa tutto più difficile. Non l'abbiamo approcciata bene, loro sono stati più convinti nei duelli. Poi si sono abbassati chiudendo gli spazi. Nella ripresa abbiamo creato qualche occasioni, ma non abbiamo segnato. Ora c'è delusione".

Contro il River Plate avevate fatto una grande partita e sembrava potesse iniziare un altro Mondiale.

"Come dicevo c'è tanta delusione. Dovevamo fare molto di più e molto meglio. Invece loro hanno meritato di vincere. Sono una buona squadra".

Che cosa si sente di dire ai tifosi dell'Inter?

"Quando torneremo, faremo di tutto per vincere. Dando il 100% ogni giorno di lavoro".