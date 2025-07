Milan, sfuma l'obiettivo Jashari? Altro 'no' del Club Brugge

Il Club Brugge continua a dire no al Milan per Ardon Jashari. È quello che filtra, in assenza di una vera e propria risposta, dal Belgio: il rilancio del club rossonero, che avrebbe portato l’offerta complessiva a circa 38 milioni di euro compresi bonus (alcuni semplici e altri più complicati), non soddisfarebbe le richieste della società di Bruges. Che, anzi, cercherebbe altrove destinazione per il proprio giocatore.

Caccia all'asta. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, infatti, il Club Brugge, incassata la nuova offerta rossonera, ha contattato diversi club di Premier League che nei mesi passati si erano interessati a Jashari. L’obiettivo è chiaro: scatenare un’asta internazionale, per arrivare almeno ai 40 milioni che, in fin dei conti, sono sempre stati la richiesta dei belgi per il proprio giocatore. Comprensibile, peraltro, anche il fastidio rossonero.

La volontà dello svizzero. Di mezzo, del resto, c’è un giocatore che, invece, la sua idea l’ha messa in chiaro da tempo. Jashari vuole il Milan e la rottura con la formazione di Bruges resta pressoché insanabile. Il centrocampista si sta allenando, ma non parteciperà - anche a prescindere dell’assenza per il matrimonio del fratello, concordata in tempi non sospetti - alla prossima amichevole della formazione nerazzurra.