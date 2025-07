Inter, Chivu: "Slogan alla Conte? Non vogliamo copiare nessuno, pensiamo a lavorare"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto oggi in conferenza stampa e si è proiettato alla prossima stagione: "Ripartiamo con lo spirito giusto per rimanere una squadra competitiva. Le aspettative come sempre sono alte, di mantenere lealtà e passione per arrivare al raggiungimento degli obiettivi"

Quanto può agevolare avere il gruppo affamato?

“Credo che la testimonianza di quello che il gruppo ha fatto negli anni sia il risultato di quanto ottenuto in questo periodo. Una squadra vincente, o che arriva a lottare per vincere titoli, che arriva a fare due finali di Champions League e una di Europa League, testimonia un gruppo solido e consapevole di quello che ha o che può dare”.

Cosa chiederà e pretenderà dai suoi giocatori?

“Rispetto per il compagno e per ala società per cui si gioca. Parte tutto da questo, dall’integrità e dalla voglia di superare tutto anche i momenti di fatica, non semplici da gestire. Una volta imparato questo, e questo gruppo ha dimostrato di saperlo fare, bisogna superare anche le atrocità, solo così si può andare avanti. Bisogna saper gestire alti e bassi”

Lo slogan di Conte al Napoli è sulla fatica. Quale può essere lo slogan dell'Inter?

“Non vogliamo copiare nessuno, non abbiamo l’obbligo di copiare. Noi vogliamo soltanto lavorare per essere competitivi”.