Non solo Reijnders, il Milan cede pure Maignan: distanza minima col Chelsea

Estate di enormi stravolgimenti per il Milan, reduce da un fallimento su tutta la linea e l'esclusione dalle coppe europee. Dopo Reijnders, e con la situazione di Theo fortemente in bilico, il club rossonero si prepara a salutare anche Mike Maignan. Sul portiere del Milan infatti c'è il pressing del Chelsea che è destinato ad andare in porto.

Secondo Sky Sport, il Milan ha rifiutato l'offerta del Chelsea che ammonta a 15mln di euro, ma da quello che filtra a 20 milioni di sterline l’operazione si può sbloccare e quindi la distanza non sembra così ampia. Il Chelsea continua a muoversi sul calciomercato ed ha fretta per rinforzarsi in vista del Mondiale per Club.