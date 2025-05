Serie A, dall'anno prossimo possibile una gara da disputare all'estero a stagione

La Lega Serie A guarda anche oltre confine: durante l’assemblea di ieri - svolta in forma telematica - si è tornati a discutere della possibilità, per ora solo teorica, di far disputare una gara di campionato fuori dall’Italia. Si tratta di un progetto ambizioso, ma con ostacoli burocratici rilevanti, visto il coinvolgimento necessario di FIFA e UEFA.

