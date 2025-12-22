"Vieni alla Roma": Gasperini chiama Raspadori per convincerlo al trasferimento

Roma-Raspadori: Gasperini chiama Jack. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, la Roma ha avviato i contatti con l’entourage di Giacomo Raspadori già alla fine dello scorso mese, riscontrando disponibilità ad ascoltare un’eventuale offerta. Nei giorni successivi i dialoghi si sono intensificati e l’operazione sarebbe ora vicina a un possibile punto di svolta.

Resta da definire l’incastro con l’Atletico, proprietario del cartellino. La Roma ha messo sul tavolo un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, cifra ritenuta congrua anche dagli spagnoli, che però spingono per inserire una clausola di trasformazione del riscatto in obbligo al verificarsi di determinate condizioni".