Napoli Basket, capitan De Nicolao ai saluti: "Mi mancherà tutto". Ha già un'altra squadra

La Reyer Venezia è lieta di annunciare l’ingaggio di Giovanni De Nicolao, playmaker classe 1996 di 191 centimetri, che farà parte del roster della prima squadra maschile. Napoli Basket dunque saluta il suo capitano. Quest'ultimo ha espresso i suoi pensieri sull'addio tramite un post pubblicato sui social: "Cara Napoli, è con il cuore che ti scrivo questo messaggio. Premetto che non sono mai stato bravo con le parole, ma ci tenevo a salutarti nel miglior modo possibile.

Essere il vostro capitano in questi due anni è stato un onore. Abbiamo vissuto momenti indimenticabili, dalla vittoria della Coppa ai momenti più complicati… ma voi ci siete sempre stati dandomi il vostro sostegno e per questo ci tenevo a ringraziarvi. Ma questo messaggio va oltre il basket. Nel quotidiano ogni persona che ho incontrato, mi ha accolto, facendomi sentire a casa fin da subito.

…il vostro calore, la vostra ospitalità, il vostro modo di essere solari, ma soprattutto altruisti, voi aiutate chi è in difficoltà con ciò che disponete e ve l’ho visto far sempre. Sono felicissimo di aver scoperto questa città e le sue persone. Napoli mi ha dato tantissimo, facendomi crescere sotto certi punti di vista. Spero in qualche modo di essere riuscito a restituire una piccola parte di tutto questo.

Porto con me tanti ricordi, tante persone che sono diventate amici veri e che lo saranno per sempre. E forse si, la soddisfazione più grande, è sapere che per molti di voi, sono diventato napoletano vero. Mi mancherà girarmi per strada e sentire: “We capitá!” o una passeggiata sul lungomare.. Adesso sono carico per una nuova sfida, ma prima ci tenevo a dirvi una semplice cosa: grazie 🩵

Con affetto,

il vostro Capitano"