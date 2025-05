Clamorosa bomba sul Napoli Basket: Shaquille O'Neal nella nuova società di Rizzetta

E’ cosa fatta il passaggio del Napoli Basket al gruppo di Matt Rizzetta e le suggestioni aumentano perché una ex star Nba farà parte della società come testimonial. Secondo Il Mattino le indiscrezioni portano dritte a Shaquille O’Neal, un fenomeno assoluto del basket e stella planetaria. Una notizia - scrive i quotidiano - destinata a scuotere il basket napoletani, ma anche nazionale ed internazionale.

L’insediamento di Rizzetta meglio non poteva cominciare e non c’era personaggio migliore da associare ad una città frizzante come Napoli. Intanto questa sera proprio davanti al neo-proprietario si scende in campo per l’ultima di campionato dopo aver raggiunto una storica salvezza con una giornata d’anticipo.