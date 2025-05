La sconfitta non rovina la festa salvezza: il Napoli Basket cade in casa contro Trento

Il Napoli Basket cade in casa contro Trento, sempre avanti per quattro quarti del match. Al Palabarbuto termina 89-114 in favore dei trentini, ma Napoli fa lo stesso festa con i suoi fantastici tifosi celebrando una storica e sofferta salvezza, grazie ad uno straordinario finale di stagione.

Tabellino Napoli Basket:

Pullen 12, Zubcic 2, Treier 10, Pangos 10, De Nicolao 2, Woldetensae 13, Fiodo, Saccoccia, Egbunu 3, Green 20, Totè 15, Mabor 2.

Al termine del match il coach Giorgio Valli ha così commentato il ko in conferenza stampa: "Stasera era l'unico momento in cui potevamo essere tranquilli, dopo diversi mesi di sofferenza. Avevamo cercato di fare la partita all'inizio, ma l'emotività era chiaramente diversa e poi abbiamo incontrato una super squadra, che vuol fare bella figura ai playoff, ma penso che abbiamo onorato l'impegno con il nostro pubblico che meritava questo ed altro. Abbiamo fatto veramente un "miracolo", devo ringraziare il club per l'opportunità, l'AD Dalla Salda che mi ha voluto fortemente qui e tutto il mio staff, quello tecnico, medico e dirigenziale che mi ha fatto lavorare nel migliore dei modi. Questa non era una squadra "attrezzata" per la salvezza, soprattutto a livello mentale, ma che alla fine è stata bravissima ad intrepretare un ruolo ed una pallacanestro che ci ha consentito oggi di far festa davanti al pubblico, che ho detto più volte, essere il migliore d'Italia".