Ag. Di Lorenzo: "Ma quale Juve, non voleva andare via! C'erano solo dinamiche da chiarire"

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Televomero nel corso de 'Il Bello del Calcio'. Queste le sue dichiarazioni: "Differenza tra le questioni Di Lorenzo e Kvara? La verità è che Di Lorenzo non voleva mai andare via e io non l'ho mai voluto portare via. Quando un giocatore vuole davvero andare via non ci sono santi che lo mantengano, e io personalmente l'ho dimostrato un po' di anni fa con Conti all'Atalanta che non lo volevano vendere e alla fine è andato al Milan.

Se un giocatore decide di andare via, in un modo o nell'altro ci riesce. Di Lorenzo non voleva mai andare via, è normale che c'erano delle storie abbastanza pesanti dell'anno precedente che andavano sistemate. Erano successe delle dinamiche che andavano chiarite. Quindi con il tempo, le discussioni, le dinamiche, si sono eliminate queste storie e alla fine abbiamo deciso con convinzione il nostro pensiero che era rimanere al Napoli. Mi dispiace che tutti hanno pensato che Di Lorenzo volesse andare alla Juventus o che ce lo volessi portare io. No! Io l'avrei fatto solo se qualcuno me l'avesse chiesto. Altrimenti per me è un onore e un piacere avere il capitano del Napoli in procura.".