Barcellona-Napoli 3-1, le pagelle: Lobotka col cervello, Osi non brilla. Pagati dieci minuti di follia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6,5 - Non può nulla sulle reti del Barcellona. Diverse respinte su tiri insidiosi.

Di Lorenzo 5,5 - Poco reattivo sul rimpallo che dal palo porta la pala a Cancelo. Dal suo lato ci sono diverse situazioni pericolose per il Napoli.

Rrahmani 6,5 - Si fa trovare pronto al momento dell’inserimento che porta al gol dell’1-2, per il resto anche lui non sempre è in posizione ottimale nel primo tempo.

J. Jesus 5,5 - Non è una serata facile, ma il brasiliano ci mette volontà ed esperienza per provare a contenere le folate del Barcellona. Difficile per lui stare al passo dei blaugrana. Ma, come sempre, le colpe non sono sue.

Mario Rui 6,5 - Una serata davvero difficile, contro Yamal che ha altro passo ed altra brillantezza. Si fa vedere con insistenza e duetta con Kvara con personalità. Dal 64’ Olivera 5 - Entra in campo e va in grossissima difficoltà su Yamal. Pennella per Lindstrom

Anguissa 5,5 - Dopo il 25’ si fa notare per la prima volta, per un passaggio osceno a centrocampo. Nella ripresa ha un sussulto, ma spreca tanti palloni. Da una sua rimessa regalata, nasce il 3-1.

Lobotka 7 - Gioca un numero infinito di palloni e sbaglia davvero poco. In alcuni casi soffre la velocità dei blaugrana, ma la sua qualità permette al Napoli di rischiare in tante situazioni Traore 6,5 - Si fa spesso attrarre dal pallone e finisce per perdere la posizione nel primo tempo. Ad inizio ripresa cresce molto e diventa un riferimento anche per i compagni. Un segnale importante per questo ragazzo, che vuole guadagnarsi la riconferma. Dal 78' Raspadori 5,5 - Non riesce ad entrare in partita.

Politano 6,5 - SI propone molto e serve un pallone coi tempi perfetti a Rrahmani. Si muove su tutto il fronte d’attacco crea sempre situazioni interessanti. Esce dal campo a sorpresa. Dal 64’ Lindstrom 4,5 - Ha sulla testa un pallone d’oro e non riesce a far centro. Un appuntamento mancato con la storia.

Kvaratskhelia 6 - Pochi spazi, qualche giocata nello stretto eUn lampo al 46’ con un destro in un fazzoletto che sfiora il palo. Guizzo nel finale per Olivera che stampa sulla traversa. Sfiora anche il gol nel finale. Dal 92’ Ngonge sv.

Osimhen 5 - Si fa trovare molte volte in posizione di offside, anche perchè i suggerimenti arrivano leggermente in ritardo. Viene atterrato in area e ci sarebbe un rigore, clamorosamente ignorato. Troppo poco da lui, con Araujo che vince nettamente lo scontro diretto.

Calzona 6 - Squadra troppo lunga nel primo tempo, dopo il secondo gol del Napoli c’è un’altra squadra, che a tratti impone il suo gioco. Peccato per i cambi che non hanno sortito effetti.