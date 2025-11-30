Buongiorno in conferenza: "Accettato il faccia a faccia! I tanti duelli ci hanno portato a vincere"

Al termine del Derby del Sole vinto 1-0 contro la Roma, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico.

Pochi gol presi, dipende dalla difesa a tre? "Noi cerchiamo di farci trovare pronti per ogni evenienza. Con il mister lavoriamo, adesso stiamo lavorando su questo modulo, però io penso che questi risultati qui. Il fatto di aver preso pochi gol deriva più dallo spirito che tutti quelli che entrano in campo mettono nella partita. Come dico sempre, la fase difensiva la si fa in undici, quindi è sicuramente merito di tutti quanti dello spirito che ci stiamo mettendo, dell'approccio alla gara che abbiamo. Secondo me è questo quello che fa sì che si prendano pochi gol".

Cosa porta in più questo modulo e cosa fa la differenza? "Sicuramente questo modulo ci permette con le ali, con i braccetti, con i quinti di poter spingere, poter sicuramente aiutare nella manovra, nella fase offensiva, però come dicevo prima lo spirito che ci mettono tutti quanti, anche nei movimenti senza palla, quante volte attaccano alla profondità, quante volte vengono incontro. E soprattutto l'intensità con cui lo facciamo, con cui lo facciamo tutti quanti, secondo me è quella la vera differenza".

I nuovi acquisti come si stanno integrando? "Quanto ci hanno messo del loro, quanto state dando una mano voi del gruppo già dello scorso anno? “Sono tutti degli ottimi ragazzi. Ovviamente quando entri in un gruppo nuovo ci vuole un po' di tempo per ambientarsi, però devo dire che tutti quanti continuano a farlo, continuano a lavorare, continuano ad impegnarsi al massimo per la squadra che poi è quello che conta. Noi siamo ben felici, ovviamente cerchiamo sempre di dare una mano a tutti quanti, però è sicuramente merito loro”.

Quanto vale questo successo a questo punto del campionato e cosa avete avuto in più della Roma per vincere questa partita? “Ci siamo preparati bene, abbiamo preparato bene la partita a livello tattico, ma secondo me la cosa più importante l'ha fatta l'intensità con cui abbiamo affrontato tutti quanti i 90 minuti. È normale che è una partita importante, però sono sempre tre punti. Quindi noi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, anzi dobbiamo continuare con questi ritmi, con questa intensità, con questo spirito di squadra per continuare a fare bene anche nelle prossime partite”.

La Roma prima con il centravanti, poi senza, avete preparato entrambe le situazioni? "Sì, assolutamente. Sapevamo che si sarebbero potuti mettere senza il centravanti. Noi però abbiamo deciso di affrontarli faccia a faccia, andando uomo contro uomo come fanno loro. Siamo riusciti a vincere tanti duelli secondo me a centrocampo, ma anche nelle aree e questo poi ha portato alla vittoria”.