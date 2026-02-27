Verona, Sammarco in conferenza: "Due rientri in mediana! Ecco cosa serve per fermare il Napoli"

Domani ci sarà Hellas Verona-Napoli, in programma alle 18 al Bentegodi. L'allenatore scaligero Paolo Sammarco presenta così il match.

Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, alla vigilia del match contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita: "Recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa-Akpro, che torna dalla squalifica. Una partita complicata, è una squadra forte al di là delle assenze. Abbiamo lavorato in settimana per cercare di fare una grande partita e per metterli in difficoltà".

Basterà l'intensità per fermare il Napoli? "Non so se basterà, ma ne servirà, insieme ad attenzione e concentrazione, è una squadra che attacca con molti giocatori. L'intensità è il punto di partenza".

Rivedremo l'assetto visto con il Sassuolo? "L'assetto era stato pensato per il Sassuolo in particolare, ma abbiamo avuto conferma che si può cambiare e fare anche altro, soprattutto in fase difensiva, per 40 minuti è stata fatta una buona partita. Il Napoli giocando a 5 attacca con tanti giocatori, quindi servirà molta attenzione".

Sogliano ha posto attenzione sulle 12 partite che mancano, ha cercato di trasmettere questo alla squadra? "Sono 12 partite da giocare al massimo, noi dobbiamo prendere partita dopo partita. Purtroppo è andata male a Sassuolo, ma bisogna voltare pagina, ripartire, mettendo tutto in campo".

Cosa serve per provare a crederci, dal punto di vista caratteriale? "Bisogna lavorare sull'orgoglio personale di ogni giocatore. Noi tutti e anche loro dobbiamo dimostrare di meritare la categoria, che passa anche attraverso qualcosa di personale, mi ci metto anche io di mezzo".

Chi fra Sarr e Mosquera con Bowie? "Sono giocatori diversi da affiancare a Bowie, Sarr ha più spunto e velocità, Mosquera è un lottatore, sono due opzioni che possiamo vedere dall'inizio, ci prendiamo il tempo per decidere".

Gagliardini: a che punto è? Harroui e Suslov invece? "Gagliardini sta bene, ha fatto tutta la settimana con il gruppo, è disponibile al 100%. Suslov sta bene, arriva da un percorso più lungo, bisogna capire per quanto ne avrà per darci una mano anche a livello temperamentale. Harroui è cresciuto in queste partite, deve ancora crescere, ma l'ho visto molto bene".

Il Verona si è sciolto alle prime difficoltà. Su questo bisognerà lavorare domani? "Dobbiamo reagire, a Sassuolo abbiamo reagito dopo aver preso un calcio d'angolo contro all'inizio. Mi aspetto tanto da chi rientra a livello temperamentale".

Come si argina un giocatore come Alisson Santos, rivelazione di queste settimane? "Non c'è solo lui, ci sono anche Vergara, Hojlund, ce ne sono tanti, bisognerà cercare di non lasciare tanti spazi, quando saranno nella nostra metà campo, cercando di essere compatti".

I tempi di recupero per Belghali dopo la ricaduta per il problema alla caviglia? "Ha ricominciato a correre, siamo speranzosi, bisogna vedere come procede step by step. Sperando che, se ogni step va come deve andare, già la settimana prossima possa rientrare con il gruppo". Ore 15.12 finisce la conferenza stampa